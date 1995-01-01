Зарядное устройство для 2 аккумуляторов NP-W235. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 4 часа 50 минут, по одиночке батареи заряжаются быстрее. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.

Разъем: USB Type C

Ток на вход: 5В 2А

Ток на выход: 2 аккумулятора: 500 мА 1 аккумулятор: 700 мА

Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Комплектация:

Зарядное устройство

Кабель USB-A / USB-C 60 см

Инструкция

Гарантийный талон

Совместимые камеры: