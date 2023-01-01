Зарядное устройство Kingma BM058-W126, для 2х NP-W126, USB, с дисплеем
Код товара : УТ-00067645
Артикул : BM058-W126
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Зарядное устройство для 2 аккумуляторов NP-W126 и NP-W126S. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 2 часа 45 минут, по одиночке батареи заряжаются еще быстрее. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.
- Разъем: USB Type C
- Ток на вход: 5В 2А
- Ток на выход:
- 2 аккумулятора: 500 мА
- 1 аккумулятор: 700 мА
- Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм
Комплектация:
- Зарядное устройство
- Кабель USB-A / USB-C 60 см
- Инструкция
- Гарантийный талон
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-M1
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1
- Fujifilm X-S10
- Fujifilm X100F, X100V
- FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.