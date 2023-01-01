Зарядное устройство для 2 аккумуляторов NP-W126 и NP-W126S. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 2 часа 45 минут, по одиночке батареи заряжаются еще быстрее. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.