Зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E17. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

Характеристики:

Вход: USB Type C, 5В 2А,

Выход: 8.4В 500 мА х2 или 700 мА х1

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Совместимые камеры: