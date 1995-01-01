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Зарядное устройство Kingma BM058-LPE12, для 2х Canon LP-E12, дисплей

  • BM058-LPE12, для 2х Canon LP-E12, дисплей
  • BM058-LPE12, для 2х Canon LP-E12, дисплей
  • BM058-LPE12, для 2х Canon LP-E12, дисплей
  • BM058-LPE12, для 2х Canon LP-E12, дисплей
  • BM058-LPE12, для 2х Canon LP-E12, дисплей
Код товара:УТ-00070074
Артикул:BM058-LPE12

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E12. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

Характеристики:

  • Вход: USB Type C, 5В 2А,
  • Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1
  • Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Совместимые камеры:

  • Canon PowerShot SX70 HS
  • Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
  • Canon EOS 100D