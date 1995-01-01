Зарядное устройство Kingma BM058-LPE12, для 2х Canon LP-E12, дисплей
Код товара:УТ-00070074
Артикул:BM058-LPE12
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E12. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.
Характеристики:
- Вход: USB Type C, 5В 2А,
- Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1
- Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
Совместимые камеры:
- Canon PowerShot SX70 HS
- Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
- Canon EOS 100D