Зарядное устройство Kingma BM058-DB120 для 2х Ricoh DB-120, USB, с дисплеем
Код товара:УТ-00093318
Артикул:BM058-DB120
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство Kingma BM058 для камер серии Ricoh GR IV и два запасных аккумулятора Kingma DB-120 емкостью 1850 мАч. Устройство позволяет одновременно заряжать две батареи, полностью восстанавливая их заряд приблизительно за 4.5 часа при использовании источника тока 5В 2.1A. Благодаря работе от USB-C входа источники могут быть самыми разными: домашние или автомобильные адаптеры, пауэрбанки, USB розетки в транспорте – это позволяет перезаряжать вашу камеру, где бы вы ни находились. Устройство оснащено простым монохромным ЖК-дисплеем, который показывает уровень заряда аккумуляторов. Благодаря компактности устройство удобно брать с собой в дорогу.
Характеристики
- Вход: USB-C 5В 2.1А
- Выход: 4.48В 0.7А (х2)
- Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
- Вес: 100 г
Совместимые камеры
- Ricoh GR IV
- Ricoh GR IV HDF
- Ricoh GR IV Monochrome