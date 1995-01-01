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Зарядное устройство Kingma BM058-DB120 для 2х Ricoh DB-120, USB, с дисплеем

  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
  • BM058-DB120 для 2х Ricoh DB-120, USB, с дисплеем
  • BM058-DB120 для 2х Ricoh DB-120, USB, с дисплеем
  • BM058-DB120 для 2х Ricoh DB-120, USB, с дисплеем
  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
  • BM058-DB120 для 2х Ricoh DB-120, USB, с дисплеем
  • BM058-DB120 для 2х Ricoh DB-120, USB, с дисплеем
  • BM058-DB120 для 2х Ricoh DB-120, USB, с дисплеем
  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
  • BM058-DB120 USB с дисплеем для двух Ricoh DB120
Код товара:УТ-00093318
Артикул:BM058-DB120

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Kingma BM058 для камер серии Ricoh GR IV и два запасных аккумулятора Kingma DB-120 емкостью 1850 мАч. Устройство позволяет одновременно заряжать две батареи, полностью восстанавливая их заряд приблизительно за 4.5 часа при использовании источника тока 5В 2.1A. Благодаря работе от USB-C входа источники могут быть самыми разными: домашние или автомобильные адаптеры, пауэрбанки, USB розетки в транспорте – это позволяет перезаряжать вашу камеру, где бы вы ни находились. Устройство оснащено простым монохромным ЖК-дисплеем, который показывает уровень заряда аккумуляторов. Благодаря компактности устройство удобно брать с собой в дорогу.

Характеристики

  • Вход: USB-C 5В 2.1А
  • Выход: 4.48В 0.7А (х2)
  • Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
  • Вес: 100 г

Совместимые камеры

  • Ricoh GR IV
  • Ricoh GR IV HDF
  • Ricoh GR IV Monochrome