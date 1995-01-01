Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Canon LP-E6. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера со штекером DC5521 (в комплекте), или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Canon XC10, XC15

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Характеристики