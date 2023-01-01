Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Canon LP-E6. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера со штекером DC5521 (в комплекте), или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.