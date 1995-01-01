Зарядное устройство Kingma BM045-LPE6, для 3x Canon LP-E6, USB
Код товара:УТ-00067648
Артикул:BM045-LPE6
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Canon LP-E6. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера со штекером DC5521 (в комплекте), или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Canon XC10, XC15
- Камеры и устройства других брендов, использующие аккумулятор LP-E6
Характеристики
- Материал: АБС пластик
- Вход:
- USB Type-C 9В/2А
- DC IN 12В/2А
- Выход: 8.4В/1.7А, 0.85А (2шт), 0.55А (3шт)
- Габариты: 86 × 86 × 30 мм
- Вес товара без упаковки: 58 г
- Вес брутто: 100 г