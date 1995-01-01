Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Kingma BM045-LPE6, для 3x Canon LP-E6, USB

  • BM045-LPE6, USB для 3 аккумуляторов LP-E6 с Type-C кабелем и ЗУ
  • BM045-LPE6, USB для 3 аккумуляторов LP-E6 с Type-C кабелем и ЗУ
  • BM045-LPE6, для 3x Canon LP-E6, USB
  • BM045-LPE6, USB для 3 аккумуляторов LP-E6 с Type-C кабелем и ЗУ
  • BM045-LPE6, USB для 3 аккумуляторов LP-E6 с Type-C кабелем и ЗУ
  • BM045-LPE6, для 3x Canon LP-E6, USB
  • BM045-LPE6, USB для 3 аккумуляторов LP-E6 с Type-C кабелем и ЗУ
Код товара:УТ-00067648
Артикул:BM045-LPE6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Canon LP-E6. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера со штекером DC5521 (в комплекте), или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Canon XC10, XC15
  • Камеры и устройства других брендов, использующие аккумулятор LP-E6

Характеристики

  • Материал: АБС пластик
  • Вход:
    • USB Type-C 9В/2А
    • DC IN 12В/2А
  • Выход: 8.4В/1.7А, 0.85А (2шт), 0.55А (3шт)
  • Габариты: 86 × 86 × 30 мм
  • Вес товара без упаковки: 58 г
  • Вес брутто: 100 г