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Зарядное устройство Kingma BM015-W126, для 2х NP-W126, USB

  • BM015-W126, USB для двух аккумуляторов NP-W126/126S
  • BM015-W126, USB для двух аккумуляторов NP-W126/126S
  • BM015-W126, USB для двух аккумуляторов NP-W126/126S
  • BM015-W126, USB для двух аккумуляторов NP-W126/126S
  • BM015-W126, USB для двух аккумуляторов NP-W126/126S
Код товара:УТ-00067641
Артикул:BM015-W126

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Очень компактное зарядное устройство для аккумуляторов NP-W126. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB (порт USB Micro B), что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Характеристики

  • Ток на вход: 5В 2А
  • Ток на выход: 600 мА х 2
  • Размер: 80 х 64 х 25 мм
  • Вес: 85 г

Совместимость:

  • Fujifilm X100F, X100V, X100VI
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifil X half
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.