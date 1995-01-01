Зарядное устройство Kingma BM015-NB13L, USB, для 2х Canon NB-13L
Код товара : УТ-00074363
Артикул : BM015-NB13L
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Canon NB-13L. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – от USB розеток в транспорте, от автомобильных ЗУ, от универсальных USB аккумуляторов и так далее. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.
Устройство обладает защитой от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения, перегрева.
- Вход: USB 5В 2А
- Выход: 8.4В 0.8А х2.
- Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм.
Совместимые камеры:
- PowerShot G5 X Mark II
- PowerShot G7 X Mark III
- PowerShot G7 X Mark II
- PowerShot SX740 HS
- PowerShot SX730 HS
- PowerShot G9 X Mark II
- PowerShot G7 X
- PowerShot G9 X
- PowerShot G5 X
- PowerShot G1 X Mark III
- PowerShot SX720 HS
- PowerShot SX620 HS