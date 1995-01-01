Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Kingma BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8

  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
  • BM015-LPE8 для 2 Canon LP-E8
Код товара:УТ-00090652
Артикул:BM015-LPE8

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Недорогое зарядное устройство для двух аккумуляторов Canon LP-E8. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Два светодиодных индикатора сообщают процесс зарядки: красный – батарея заряжается, зеленый – зарядка завершена. Очень компактное: не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

Характеристики:

  • Вход: USB Micro B, 5В 2А
  • Выход: 8.4В 0.6А х 2
  • Размеры: 80 х 64 х 24.5 мм

Совместимые камеры:

  • Canon EOS 550D, 600D, 650D, 700D.