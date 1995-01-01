Комплект JJC GSP-GRIII включает в себя защитную панель для дисплея фотокамеры Ricoh GR III / GRIIIx (оптическое стекло), а также всё необходимое для подготовки экрана к установке стекла: влажную и сухую салфетки для очистки, плюс специальную пластину для удаления пылинок.

Небьющееся оптическое стекло – 95% пропускания света и высокая степень твердости (9H).

Стекло выполнено из оптических полимеров. Оно состоит из шести слоев: защитные слои, антибликовый слой, твердый слой и амортизирующий слой. Антибликовый слой минимизирует раздражающие отражения и блики: светопропускание не ниже 95%. Твердый верхний слой (9H) легко выдерживает контакты даже с острыми предметами без появления царапин. Амортизирующий слой защищает стекло от появления трещин при случайных ударах. И, наконец, верхний защитный слой имеет олеофобное покрытие: при контакте с пальцами остается меньше жирных пятен.

Защитное стекло JJC серии GSP надежно устанавливается без клея. Применяется метод статического прилипания (межмолекулярное взаимодействие). Для того, чтобы установить стекло, вы должны приложить его на дисплей и слегка прижать его. Перед установкой стекла на дисплей камеры нужно подготовить экран, тщательно очистив его, чтобы обеспечить оптимальное сцепление с дисплеем. Все необходимые чистящие средства входят в комплект: небольшая ткань из микрофибры, влажная салфетка и клейкая поверхность для удаления микрочастиц пыли. Пузыри не появляются. А так как клей не используется, стекло можно удалить без каких-либо следов. Стекло не мешает использованию сенсорного экрана.

Технические характеристики:

материал: оптическое стекло

пропускание света: 95% (прозрачнее обычного стекла)

твердость: 9Н (по шкале Мооса)

совместимость: Ricoh GR III, GR IIIx

размеры: 74.8 х 50.5 х 0.5 мм

вес: 4 г

размеры упаковки: 120 х 84 х 13 мм

вес с упаковкой: 39 г

Комплект поставки: