JJC LAR-R6 Защитная антибликовая плёнка для дисплея камер Canon EOS R7, R6 и R6 Mark II

Защитная плёнка разработана специально под размер ЖК-экрана и имеет толщину всего 0.15 мм. Плёнка защищает экран камеры, не препятствуя его складыванию и раскладыванию. В отличие от традиционных защитных стекол из закалённого стекла, защитная плёнка имеет нанопокрытие с низкой отражающей способностью, которое эффективно уменьшает блики на экране, в то время как высокая светопропускаемость в 95% обеспечивает чёткое и яркое изображение на экране.

Покрытие устойчивое к царапинам предотвращает повреждения дисплея камеры. Так же на плёнке нанесено покрытие против отпечатков пальцев, которое сводит к минимуму образование отпечатков пальцев и пятен, а также является водоотталкивающим и маслостойким. В комплект поставки входят чистящие средства для подготовки экрана к установке защитной плёнки, такие как влажная салфетка и чистящая салфетка из ультратонкого волокна.

Преимущества защитной антибликовой плёнки JJC LAR-R6:

Разработана по размеру ЖК-дисплея камер Canon EOS R7, EOS R6 и EOS R6 Mark II

Толщина всего 0.15 мм не влияет на складывание и раскладывание экрана

Коэффициент пропускания света может достигать 95%, обеспечивая чёткое и достоверное изображение на экране

Нанопокрытие с низкой отражающей способностью эффективно уменьшает блики

Устойчивое к царапинам покрытие с жёсткостью 3H предотвращает повреждение дисплея

Водоотталкивающее, маслостойкое, устойчивое к отпечаткам пальцев и пятнам покрытие

Простая установка и бесследное удаление

Защитная плёнка для жк-дисплея камер Canon EOS R6, EOS R6 Mark II, EOS R7