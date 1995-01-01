JJC VF-FJ1 Защитная антибликовая плёнка для видоискателя камер Fujifilm X-T50, X-S20, X-S10, X-T200, X-T30 III, X-T30 II, X-T30, X-T20, X-T100, X-T10.

Защитная плёнка для видоискателя предназначена для камер Fujifilm и имеет толщину всего 0.15 мм. Эта ультратонкая плёнка не влияет на цветопередачу через видоискатель. В отличие от традиционных защитных плёнок из закаленного стекла, она имеет низкоотражающее нано-покрытие, которое эффективно уменьшает блики при визировании через видоискатель. Благодаря высокому светопропусканию до 95% она обеспечивает чёткое и яркое воспроизведение изображения в видоискателе.

Плёнка также оснащена устойчивым к повреждениям покрытиями, предотвращающим царапины, покрытием против отпечатков пальцев и пятен, водо и масло отталкивающие покрытия. Протектор видоискателя легко устанавливается с минимальным риском образования пузырьков и легко снимается, не оставляя следов.

Преимущества защитной антибликовой плёнки JJC VF-FJ1:

Совместима с видоискателем камер Fujifilm X-T50, X-S20, X-S10, X-T200, X-T30II, X-T30, X-T20, X-T100, X-T10

Толщина всего 0.15 мм, не влияет на складывание и раскладывание экрана

Высокий уровень светопропускания, до 95%

Нанопокрытие с низким коэффициентом отражения эффективно уменьшает блики

Устойчивое к повреждениям покрытие предотвращает появление царапин на экране

Водостойкое, маслостойкое, устойчивое к отпечаткам пальцев и пятнам покрытие

Простая установка, удобное удаление

Комплект поставки: