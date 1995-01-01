Защитная пленка JJC для монитора Fujifilm X-T30 (все) / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
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Характеристики
Описание
JJC VF-FJ1 Защитная антибликовая плёнка для видоискателя камер Fujifilm X-T50, X-S20, X-S10, X-T200, X-T30 III, X-T30 II, X-T30, X-T20, X-T100, X-T10.
Защитная плёнка для видоискателя предназначена для камер Fujifilm и имеет толщину всего 0.15 мм. Эта ультратонкая плёнка не влияет на цветопередачу через видоискатель. В отличие от традиционных защитных плёнок из закаленного стекла, она имеет низкоотражающее нано-покрытие, которое эффективно уменьшает блики при визировании через видоискатель. Благодаря высокому светопропусканию до 95% она обеспечивает чёткое и яркое воспроизведение изображения в видоискателе.
Плёнка также оснащена устойчивым к повреждениям покрытиями, предотвращающим царапины, покрытием против отпечатков пальцев и пятен, водо и масло отталкивающие покрытия. Протектор видоискателя легко устанавливается с минимальным риском образования пузырьков и легко снимается, не оставляя следов.
Преимущества защитной антибликовой плёнки JJC VF-FJ1:
- Совместима с видоискателем камер Fujifilm X-T50, X-S20, X-S10, X-T200, X-T30II, X-T30, X-T20, X-T100, X-T10
- Толщина всего 0.15 мм, не влияет на складывание и раскладывание экрана
- Высокий уровень светопропускания, до 95%
- Нанопокрытие с низким коэффициентом отражения эффективно уменьшает блики
- Устойчивое к повреждениям покрытие предотвращает появление царапин на экране
- Водостойкое, маслостойкое, устойчивое к отпечаткам пальцев и пятнам покрытие
- Простая установка, удобное удаление
Комплект поставки:
- Защитная плёнка x2
- Влажная чистящая салфетка x2