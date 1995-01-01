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Защитная пленка JJC для монитора Fujifilm X-T30 (все) / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.

  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
  • для видоискателя Fujifilm X-T30 / X-T30 II / X-T20 / X-T10 / X-T100, 2 шт.
Код товара:УТ-00082925
Артикул:VF-FJ1K2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

JJC VF-FJ1 Защитная антибликовая плёнка для видоискателя камер Fujifilm X-T50, X-S20, X-S10, X-T200, X-T30 III, X-T30 II, X-T30, X-T20, X-T100, X-T10.

Защитная плёнка для видоискателя предназначена для камер Fujifilm и имеет толщину всего 0.15 мм. Эта ультратонкая плёнка не влияет на цветопередачу через видоискатель. В отличие от традиционных защитных плёнок из закаленного стекла, она имеет низкоотражающее нано-покрытие, которое эффективно уменьшает блики при визировании через видоискатель. Благодаря высокому светопропусканию до 95% она обеспечивает чёткое и яркое воспроизведение изображения в видоискателе.

Плёнка также оснащена устойчивым к повреждениям покрытиями, предотвращающим царапины, покрытием против отпечатков пальцев и пятен, водо и масло отталкивающие покрытия. Протектор видоискателя легко устанавливается с минимальным риском образования пузырьков и легко снимается, не оставляя следов.

Преимущества защитной антибликовой плёнки JJC VF-FJ1:

  • Совместима с видоискателем камер Fujifilm X-T50, X-S20, X-S10, X-T200, X-T30II, X-T30, X-T20, X-T100, X-T10
  • Толщина всего 0.15 мм, не влияет на складывание и раскладывание экрана
  • Высокий уровень светопропускания, до 95%
  • Нанопокрытие с низким коэффициентом отражения эффективно уменьшает блики
  • Устойчивое к повреждениям покрытие предотвращает появление царапин на экране
  • Водостойкое, маслостойкое, устойчивое к отпечаткам пальцев и пятнам покрытие
  • Простая установка, удобное удаление

Комплект поставки:

  • Защитная плёнка x2
  • Влажная чистящая салфетка x2