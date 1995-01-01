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Упор для большого пальца JJC TA-X100V для Fujifilm X100-X100VI, X-E3, X-E4, серебристый

  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
  • TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, серебристый
Код товара:УТ-00067496
Артикул:TA-X100V Silver

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Упор под большой палец JJC TA-X100V обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC. Выпускается в 2 цветовых вариантах: черный и серебристый.

  • Размеры: 66 х 28 х 9 мм
  • Вес нетто: 5 г
  • Вес брутто: 15 г
  • Размеры упаковки: 95 х 50 х 30 мм
  • Материалы: алюминиевый сплав

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X100, X100S, X100T, X100F, X100V, X100VI
  • Fujifilm X-E3, X-E4