Упор для большого пальца JJC TA-X100V для Fujifilm X100-X100VI, X-E3, X-E4, серебристый
Код товара:УТ-00067496
Артикул:TA-X100V Silver
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараХват
Описание
Упор под большой палец JJC TA-X100V обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC. Выпускается в 2 цветовых вариантах: черный и серебристый.
- Размеры: 66 х 28 х 9 мм
- Вес нетто: 5 г
- Вес брутто: 15 г
- Размеры упаковки: 95 х 50 х 30 мм
- Материалы: алюминиевый сплав
Совместимые камеры:
- Fujifilm X100, X100S, X100T, X100F, X100V, X100VI
- Fujifilm X-E3, X-E4