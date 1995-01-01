Упор под большой палец JJC TA-Q3 создан специально для камер Leica Q3 и Q3 43. Он обеспечивает более надежный и комфортный захват фотоаппарата в руке во время съемки, что особенно актуально для любителей удерживать камеру одной рукой. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры, а накладка из силикона предотвращает появление царапин на корпусе во время использования. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Часть, которая устанавливается в башмак камеры, декорирована эко-кожей (на основе микрофибры).

Упор отлично подходит для камер Leica, выполненных в черном цвете. Также существует вариант TA-Q3 в золотистом цвете.