Упор под большой палец JJC TA-Q2 создан специально для камеры Leica Q2. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно дополнительным хватом HG-Q2 и с кистевыми ремнями JJC.