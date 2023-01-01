Упор для большого пальца JJC TA-Q2 для Leica Q2
Код товара : УТ-00067494
Артикул : TA-Q2
3 990 ₽
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Описание
Упор под большой палец JJC TA-Q2 создан специально для камеры Leica Q2. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно дополнительным хватом HG-Q2 и с кистевыми ремнями JJC.