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Упор для большого пальца JJC TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx

  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
  • TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
Код товара:УТ-00067493
Артикул:TA-GR3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Упор под большой палец JJC TA-GR3 специально разработан для камер Ricoh GR III и GR IIIx. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC. Выпускается в 2 цветовых вариантах: черный и серебристый.

  • Размеры: 65 х 23 х 10 мм
  • Вес нетто: 5 г
  • Вес брутто: 14 г
  • Размеры упаковки: 95 х 50 х 18 мм
  • Материалы: алюминиевый сплав