Упор для большого пальца JJC TA-GR3 для Ricoh GR III и GR IIIx
Код товара:УТ-00067493
Артикул:TA-GR3
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Описание
Упор под большой палец JJC TA-GR3 специально разработан для камер Ricoh GR III и GR IIIx. Он обеспечивает надежный и комфортный захват фотоаппарата в ладони во время съемки. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, этот прочный хват идеально подходит к корпусу камеры. Просто установите его в горячий башмак камеры и наслаждайтесь удобством. Упор не мешает управлению камерой. Можно использовать одновременно с кистевыми ремнями JJC. Выпускается в 2 цветовых вариантах: черный и серебристый.
- Размеры: 65 х 23 х 10 мм
- Вес нетто: 5 г
- Вес брутто: 14 г
- Размеры упаковки: 95 х 50 х 18 мм
- Материалы: алюминиевый сплав