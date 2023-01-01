Спусковой тросик JJC MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
Код товара : УТ-00067284
Артикул : MA-R2
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Электронный спусковой тросик JJC MA-R2 – аналог Fujifilm RR-100. Пульт имеет всего одну кнопку: нажатие наполовину активирует автофокус, полное нажатие – спуск затвора. Есть возможность заблокировать кнопку в нажатом состоянии для съемки с длинной выдержкой от руки. Использование пульта помогает устранить смаз, вызываемый микроколебаниями камеры при съемке со штатива. Пульт также удобен для съемки с длительной выдержкой (астрофотография, ночные пейзажи и т.д.). Тросик работает без батареек, с питанием от камеры.
- Длина кабеля: 90 см.
- Размеры: 1.7 x 2.4 x 8 см.
- Вес: 35 г
- Размеры упаковки: 16.5 х 6.6 х 2.5 см
- Вес брутто: 45 г
- Материалы: АБС пластик
Совместимость:
- GFX 100, GFX100S, GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R
- X-H1, X-H2, X-H2S
- X-Pro2, X-Pro3
- X-T5, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1
- X-S20, X-S10*
- X-T30, X-T30 II, X-T20, X-T10
- X-T100, X-T200*
- X-E4, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1
- X-A5, X-A7, X-A10
- X100V, X100F, X100T, X70, X30, XF10.
* Для X-S10 и X-T200 потребуется переходник с 2.5 мм на 3.5 мм, который не входит в комплект.