Электронный спусковой тросик JJC MA-R2 – аналог Fujifilm RR-100. Пульт имеет всего одну кнопку: нажатие наполовину активирует автофокус, полное нажатие – спуск затвора. Есть возможность заблокировать кнопку в нажатом состоянии для съемки с длинной выдержкой от руки. Использование пульта помогает устранить смаз, вызываемый микроколебаниями камеры при съемке со штатива. Пульт также удобен для съемки с длительной выдержкой (астрофотография, ночные пейзажи и т.д.). Тросик работает без батареек, с питанием от камеры.

Длина кабеля: 90 см.

Размеры: 1.7 x 2.4 x 8 см.

Вес: 35 г

Размеры упаковки: 16.5 х 6.6 х 2.5 см

Вес брутто: 45 г

Материалы: АБС пластик

Совместимые камеры:

GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R, GFX100, GFX100S, GFX100 II, GFX100S II, GFX100RF

X-Pro2, X-Pro3

X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-T5

X-H1, X-H2, X-H2S

X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50

X-T100

X-S10, X-S20

X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5

X-A5, X-A7, X-A10

X100F, X100V, X100VI

X30, X70, XF10

X-M5, X-T200, X-E4, X-S10, X-S20, GFX100 II, GFX100RF можно подключить через опциональный переходник с 2.5 на 3.5 мм (не входит в комплект).