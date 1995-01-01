Спусковой тросик JJC MA-R2, проводной, аналог Fujifilm RR-100
Код товара:УТ-00067284
Артикул:MA-R2
Товар не найден
Характеристики
Область примененияУправление
Тип аксессуараСпусковой тросик / Пульт ДУ
Описание
Электронный спусковой тросик JJC MA-R2 – аналог Fujifilm RR-100. Пульт имеет всего одну кнопку: нажатие наполовину активирует автофокус, полное нажатие – спуск затвора. Есть возможность заблокировать кнопку в нажатом состоянии для съемки с длинной выдержкой от руки. Использование пульта помогает устранить смаз, вызываемый микроколебаниями камеры при съемке со штатива. Пульт также удобен для съемки с длительной выдержкой (астрофотография, ночные пейзажи и т.д.). Тросик работает без батареек, с питанием от камеры.
- Длина кабеля: 90 см.
- Размеры: 1.7 x 2.4 x 8 см.
- Вес: 35 г
- Размеры упаковки: 16.5 х 6.6 х 2.5 см
- Вес брутто: 45 г
- Материалы: АБС пластик
Совместимые камеры:
- GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R, GFX100, GFX100S, GFX100 II, GFX100S II, GFX100RF
- X-Pro2, X-Pro3
- X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-T5
- X-H1, X-H2, X-H2S
- X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
- X-T100
- X-S10, X-S20
- X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
- X-A5, X-A7, X-A10
- X100F, X100V, X100VI
- X30, X70, XF10
X-M5, X-T200, X-E4, X-S10, X-S20, GFX100 II, GFX100RF можно подключить через опциональный переходник с 2.5 на 3.5 мм (не входит в комплект).