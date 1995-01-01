Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Спусковой тросик JJC MA-R2, проводной, аналог Fujifilm RR-100

  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
  • MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
Код товара:УТ-00067284
Артикул:MA-R2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Электронный спусковой тросик JJC MA-R2 – аналог Fujifilm RR-100. Пульт имеет всего одну кнопку: нажатие наполовину активирует автофокус, полное нажатие – спуск затвора. Есть возможность заблокировать кнопку в нажатом состоянии для съемки с длинной выдержкой от руки. Использование пульта помогает устранить смаз, вызываемый микроколебаниями камеры при съемке со штатива. Пульт также удобен для съемки с длительной выдержкой (астрофотография, ночные пейзажи и т.д.). Тросик работает без батареек, с питанием от камеры.

  • Длина кабеля: 90 см.
  • Размеры: 1.7 x 2.4 x 8 см.
  • Вес: 35 г
  • Размеры упаковки: 16.5 х 6.6 х 2.5 см
  • Вес брутто: 45 г
  • Материалы: АБС пластик

Совместимые камеры:

  • GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R, GFX100, GFX100S, GFX100 II, GFX100S II, GFX100RF
  • X-Pro2, X-Pro3
  • X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-T5
  • X-H1, X-H2, X-H2S
  • X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • X-T100
  • X-S10, X-S20
  • X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • X-A5, X-A7, X-A10
  • X100F, X100V, X100VI
  • X30, X70, XF10

X-M5, X-T200, X-E4, X-S10, X-S20, GFX100 II, GFX100RF можно подключить через опциональный переходник с 2.5 на 3.5 мм (не входит в комплект).