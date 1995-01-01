Описание

JJC MA-D Электронный спусковой тросик Panasonic DMW-RS1, DMW-RS1E, DMW-RSL1, Leica CR-DC1, аналог. Пульт дистанционного управления MA-D - это лучшая альтернатива оригинальному пульту Panasonic DMW-RS1, DMW-RS1E, DMW-RSL1 и Leica CR-DC1. По качеству изготовления он превосходит все другие аналоги и обеспечивает очень хорошую управляемость фотокамерой. Спусковой тросик JJC обеспечивает все важные функции кабеля дистанционного управления. При легком нажатии кнопки спуска затвора происходит фокусировка. При полном нажатии кнопки спуска затвора производится фотоснимок. Кроме того, кабель дистанционного управления поддерживает съемку с ручной выдержкой (BULB) и серии снимков. Для этого вы можете заблокировать кнопку затвора.

Для спускового тросика MA-D не нужны элементы питания, пульт получает питание от фотокамеры.

Технические характеристики:

Длина кабеля: 90 см

Размеры: 1,7 x 2,4 x 8 см

Вес : около 40 г

Поддерживаемые камеры:

Panasonic Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ20S, DMC-FZ30, DMC-FZ30K, DMC-FZ30S, DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ50S, DMC-FZ100

Panasonic Lumix DMC-FZ150, DMC-FZ200, DMC-FZ1000, DMC-FZ2000, L1, L-10, LC-1, DMC-G1, DMC-G2, DMC-G3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-G7

Panasonic Lumix DMC-G10, DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-GH2, DMC-GH3, DMC-GH4, DMC-GX7, DMC-GX8, DMC-GH5, DMC- FZ300, S1, S1R, S1H, DC-S5

Leica DIGILUX 2, DIGILUX 3, V-LUX1, V-LUX2

а так же все другие камеры поддерживаемые оригинальными пультами Panasonic DMW-RS1, Panasonic DMW-RS1E, Panasonic DMW-RSL1 и Leica CR-DC1