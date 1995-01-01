Набор JJC LN-RC49s, бленда с адаптером для фильтров 30,5 мм для Fujifilm X100S/T/V
Код товара:УТ-00078149
Артикул:LN-RC49s
Товар не найден
Характеристики
Область примененияДля оптики
Тип аксессуараБленда
Описание
Бленда строго рекомендуется к использованию со всеми объективами. Это очень полезный инструмент который заметно улучшает качество ваших фотографий от отражений и других дефектов, которые вызывают посторонние засветы и ухудшают контрастность. Резьбовое соединение делает крепление бленды на объектив очень быстрым и удобным. Бленда достаточно компактна и помогает сохранить ваш объектив в безопасности. Бленды JJC имеют более высокое качество, чем аналогичные бленды других производителей.
Технические характеристики:
- Совместимость: Fujifilm FINEPIX X100 и X100S
- Соединительная резьба: 49 мм.
- Диаметр передней резьбы: 30,5 мм.
- Материал: алюминий
- Вес: 35 г