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Набор JJC LN-RC49s, бленда с адаптером для фильтров 30,5 мм для Fujifilm X100S/T/V

  • LN-RC49s, бленда с адаптером для фильтров 30,5 мм для Fujifilm X100S/T/V
  • LN-RC49s, бленда с адаптером для фильтров 30,5 мм для Fujifilm X100S/T/V
  • LN-RC49s, бленда с адаптером для фильтров 30,5 мм для Fujifilm X100S/T/V
  • LN-RC49s, бленда с адаптером для фильтров 30,5 мм для Fujifilm X100S/T/V
  • LN-RC49s, бленда с адаптером для фильтров 30,5 мм для Fujifilm X100S/T/V
Код товара:УТ-00078149
Артикул:LN-RC49s

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Бленда строго рекомендуется к использованию со всеми объективами. Это очень полезный инструмент который заметно улучшает качество ваших фотографий от отражений и других дефектов, которые вызывают посторонние засветы и ухудшают контрастность. Резьбовое соединение делает крепление бленды на объектив очень быстрым и удобным. Бленда достаточно компактна и помогает сохранить ваш объектив в безопасности. Бленды JJC имеют более высокое качество, чем аналогичные бленды других производителей.

Технические характеристики:

  • Совместимость: Fujifilm FINEPIX X100 и X100S
  • Соединительная резьба: 49 мм.
  • Диаметр передней резьбы: 30,5 мм.
  • Материал: алюминий
  • Вес: 35 г