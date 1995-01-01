Бленда строго рекомендуется к использованию со всеми объективами. Это очень полезный инструмент который заметно улучшает качество ваших фотографий от отражений и других дефектов, которые вызывают посторонние засветы и ухудшают контрастность. Резьбовое соединение делает крепление бленды на объектив очень быстрым и удобным. Бленда достаточно компактна и помогает сохранить ваш объектив в безопасности. Бленды JJC имеют более высокое качество, чем аналогичные бленды других производителей.

Технические характеристики: