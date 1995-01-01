🎯 Назначение: Разработана специально для фотокамер Fujifilm X100VI и X100V с целью предотвращения попадания нежелательного рассеянного света в оптическую систему.



✅ Ключевые преимущества:

• Внутренняя поверхность бленды обработана матовым антибликовым покрытием, которое дополнительно подавляет или полностью устраняет паразитные блики и засветы.

• При установке на объектив бленда не вызывает эффекта виньетирования, сохраняя равномерность освещения по всему кадру.

• Удлинённая передняя часть конструкции обеспечивает дополнительную физическую защиту передней линзы от случайных ударов и механических повреждений.

• Передняя часть бленды выполнена в узнаваемом квадратном стиле Fujifilm, что позволяет сохранить оригинальный эстетический облик камеры и объектива.

• Важно отметить, что установка данной бленды не препятствует использованию светофильтров с резьбой 49 мм.

• Все компоненты изготовлены из премиального алюминиевого сплава, гарантирующего высокую прочность и длительный срок службы.



✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.



📋 Основные преимущества: точная совместимость с камерами Fujifilm X100VI/X100V; эффективная защита от паразитного бокового света; матовое антибликовое внутреннее покрытие для устранения бликов; отсутствие виньетирования при использовании; дополнительная механическая защита объектива; корпус из алюминиевого сплава премиум-класса для долговечности; классический квадратный дизайн в стиле Fujifilm; совместимость с фильтрами диаметром 49 мм; в комплекте — защитная крышка.



📦 Комплектация: бленда ×1, крышка ×1, адаптерное кольцо ×1, инструкция ×1.