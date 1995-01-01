🎯 Назначение: Создана специально для компактных камер серии Fujifilm X Half.

✅ Ключевые преимущества:

• В комплект поставки входят адаптерное кольцо и сама бленда, оба элемента изготовлены из премиального алюминиевого сплава, сочетающего высокую прочность с минимальным весом.

• Продукт представлен в трёх цветовых вариантах — чёрный, серебристый и тёмно-серый — что позволяет подобрать решение, гармонично сочетающееся с дизайном вашей камеры.

• Адаптерное кольцо поддерживает установку светофильтров с резьбой 37 мм и оснащено мягкой прокладкой из материала EVA в зоне контакта с камерой для предотвращения появления царапин.

• Внутренняя поверхность бленды обработана матовым антибликовым покрытием, которое эффективно подавляет или полностью устраняет паразитные блики и засветы.

• Удлинённая конструкция бленды надёжно блокирует попадание нежелательного рассеянного света в оптическую систему, а также обеспечивает дополнительную физическую защиту передней линзы от случайных механических воздействий.

• Дополнительно данный комплект совместим с магнитными УФ-фильтрами JJC серии F-XHFUV.

✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Основные преимущества: точная совместимость с камерами серии Fujifilm X Half; комплект из адаптерного кольца и бленды; лёгкий и прочный алюминиевый корпус премиум-класса; мягкая прокладка EVA для защиты от царапин; матовое антибликовое покрытие внутри бленды; эффективная защита от паразитного света; дополнительная механическая защита объектива; три цветовых варианта для гармоничного сочетания с камерой; совместимость адаптера с фильтрами 37 мм; поддержка магнитных фильтров JJC F-XHFUV.