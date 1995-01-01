Бленда JJC LH-GR4 специально разработана для использования с камерой Ricoh GR IV / GR IV HDF / GR IV Monochrome. Бленда предотвращает попадание нежелательного рассеянного света в объектив и идеально подходит для фокусного расстояния объектива камеры, что предотвращает виньетирование. Внутренняя поверхность бленды покрыта матовым покрытием, что дополнительно предотвращает бликование на линзу объектива.

Благодаря расширенной форме бленды, вы получите дополнительную защиту от случайного удара. Кроме того, бленда объектива сохраняет эстетический вид объектива и камеры. Основной корпус бленды изготовлен из прочного и долговечного, высококачественного алюминиевого сплава, а байонетное крепление изготовлено из синтетической смолы, которая не повредит объектив.

Высочайшее качество исполнения. Матовая внутренняя поверхность предупреждает бликование на объектив, чем страдает большинство дешёвых аналоговых бленд. Крепление жёсткое, в точности повторяет фирменное байонетное крепление от Ricoh.

Бленда с байонетным соединением - легко устанавливается:

защищает от бликов и бокового рассеянного света

быстрое байонетное соединение

более прочное соединение чем у других аналогичных бленд

матовая внутренняя поверхность

цвет: чёрный

Материал: металл

Цвет: чёрный

Вес: 24 г

Бленда строго рекомендуется к использованию со всеми объективами. Это очень полезный инструмент который заметно улучшает качество ваших фотографий от отражений и других дефектов, которые вызывают посторонние засветы и ухудшают контрастность. Байонетное соединение делает крепление бленды на объектив очень удобным. Бленда достаточно компактна и помогает сохранить ваш объектив Ricoh в большей безопасности. Бленды JJC имеют более высокое качество, чем аналогичные бленды других производителей.