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Крышка JJC LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II

  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
  • LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
Код товара:УТ-00085733
Артикул:LC-GR3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крышка объектива LC-GR3 специально разработана для камер Ricoh GR III / GR IIIx / GR II и защищает переднюю линзу объектива когда камера не используется. Крышка эффективно защитит объектив от царапин, влаги, пыли и отпечатков пальцев. Крышка из прочного и облегчённого премиального алюминиевого сплава идеально сконструирована под объектив и камеру Ricoh. Внутри крышка отделана мягким материалом EVA, что исключает нежелательные царапины.

Преимущества защитной крышки LC-GR3:

  • Специально разработана для камер Ricoh GR III, GR IIIx и GR II
  • Надёжно защищает чувствительную оптику объектива
  • Изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава
  • Внутренняя мягкая отделка крышки
  • Прочная и лёгкая, идеально в размер объектива и камеры

Совет: При первом использовании наденьте эту крышку на объектив и подождите 12 часов.