Крышка объектива LC-GR3 специально разработана для камер Ricoh GR III / GR IIIx / GR II и защищает переднюю линзу объектива когда камера не используется. Крышка эффективно защитит объектив от царапин, влаги, пыли и отпечатков пальцев. Крышка из прочного и облегчённого премиального алюминиевого сплава идеально сконструирована под объектив и камеру Ricoh. Внутри крышка отделана мягким материалом EVA, что исключает нежелательные царапины.

Преимущества защитной крышки LC-GR3:

Специально разработана для камер Ricoh GR III, GR IIIx и GR II

Надёжно защищает чувствительную оптику объектива

Изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава

Внутренняя мягкая отделка крышки

Прочная и лёгкая, идеально в размер объектива и камеры

Совет: При первом использовании наденьте эту крышку на объектив и подождите 12 часов.