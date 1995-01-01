Крышка JJC LC-GR3 для Ricoh GR III и GR II
Код товара:УТ-00085733
Артикул:LC-GR3
Товар не найден
Описание
Крышка объектива LC-GR3 специально разработана для камер Ricoh GR III / GR IIIx / GR II и защищает переднюю линзу объектива когда камера не используется. Крышка эффективно защитит объектив от царапин, влаги, пыли и отпечатков пальцев. Крышка из прочного и облегчённого премиального алюминиевого сплава идеально сконструирована под объектив и камеру Ricoh. Внутри крышка отделана мягким материалом EVA, что исключает нежелательные царапины.
Преимущества защитной крышки LC-GR3:
- Специально разработана для камер Ricoh GR III, GR IIIx и GR II
- Надёжно защищает чувствительную оптику объектива
- Изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава
- Внутренняя мягкая отделка крышки
- Прочная и лёгкая, идеально в размер объектива и камеры
Совет: При первом использовании наденьте эту крышку на объектив и подождите 12 часов.