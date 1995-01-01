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Беспроводной пульт ДУ JJC JM-R2 II для камер Fujifilm

  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
  • JM-R2 II для камер Fujifilm
Код товара:УТ-00067287
Артикул:JM-R2(II)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Беспроводной спусковой пульт для камер Fujifilm. JM-R2 (II) может работать и в проводном, и в беспроводном режиме. В проводном вы просто соединяете приемник с камерой по кабелю, не используя передатчик. Приемник оснащен собственной спусковой кнопкой: полунажатие активирует автофокус, полное нажатие спускает затвор. В беспроводном режиме пульт работает в частотном диапазоне 433 МГц на расстоянии до 30 метров. Выбор из 16 каналов позволяет нескольким фотографам работать рядом, не мешая друг другу. Приемник можно установить в горячий или холодный башмак, либо на кронштейн с винтом 1/4"-20.

Поддерживается 5 режимов срабатывания:

  • одиночный снимок,
  • снимок с задержкой 5 секунд,
  • серия из 3 снимков,
  • серийная съемка без ограничения по количеству кадров
  • съемка с длинной выдержкой от руки.

Один пульт может одновременно управлять несколькими камерами, достаточно подключить к каждой по приемнику и настроить их все на один канал.

Приемник работает от литиевой батарейки типа CR-2, трансмиттер – от батарейки типа 23A.

Совместимость:

  • GFX 100, GFX100S, GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R
  • X-H1, X-H2, X-H2S
  • X-Pro2, X-Pro3
  • X-T5, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1
  • X-S20, X-S10*
  • X-T30, X-T30 II, X-T20, X-T10
  • X-T100, X-T200*
  • X-E4, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1
  • X-A5, X-A7, X-A10
  • X100V, X100F, X100T, X70, X30, XF10.

* Для X-S10 и X-T200 потребуется переходник с 2.5 мм на 3.5 мм, который не входит в комплект.

Характеристики

  • Вес нетто: 76 г
  • Вес брутто: 110 г
  • Размер упаковки: 170 х 75 х 32 мм
  • Материалы: АБС пластик