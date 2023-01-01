Беспроводной пульт ДУ JJC JM-R2 II для камер Fujifilm
Код товара : УТ-00067287
Артикул : JM-R2(II)
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Беспроводной спусковой пульт для камер Fujifilm. JM-R2 (II) может работать и в проводном, и в беспроводном режиме. В проводном вы просто соединяете приемник с камерой по кабелю, не используя передатчик. Приемник оснащен собственной спусковой кнопкой: полунажатие активирует автофокус, полное нажатие спускает затвор. В беспроводном режиме пульт работает в частотном диапазоне 433 МГц на расстоянии до 30 метров. Выбор из 16 каналов позволяет нескольким фотографам работать рядом, не мешая друг другу. Приемник можно установить в горячий или холодный башмак, либо на кронштейн с винтом 1/4"-20.
Поддерживается 5 режимов срабатывания:
- одиночный снимок,
- снимок с задержкой 5 секунд,
- серия из 3 снимков,
- серийная съемка без ограничения по количеству кадров
- съемка с длинной выдержкой от руки.
Один пульт может одновременно управлять несколькими камерами, достаточно подключить к каждой по приемнику и настроить их все на один канал.
Приемник работает от литиевой батарейки типа CR-2, трансмиттер – от батарейки типа 23A (батарейки в комплекте).
Совместимость:
- GFX 100, GFX100S, GFX 50S, GFX50S II, GFX 50R
- X-H1, X-H2, X-H2S
- X-Pro2, X-Pro3
- X-T5, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1
- X-S20, X-S10*
- X-T30, X-T30 II, X-T20, X-T10
- X-T100, X-T200*
- X-E4, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1
- X-A5, X-A7, X-A10
- X100V, X100F, X100T, X70, X30, XF10.
* Для X-S10 и X-T200 потребуется переходник с 2.5 мм на 3.5 мм, который не входит в комплект.
Характеристики
- Вес нетто: 76 г
- Вес брутто: 110 г
- Размер упаковки: 170 х 75 х 32 мм
- Материалы: АБС пластик