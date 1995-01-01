Пульт ДУ JJC JM-D(II), беспроводной
Код товара : УТ-00073968
Артикул : JM-D(II)
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Радиочастотный беспроводной беспроводной пульт ДУ. Система работает на частоте 433 МГц и имеет 16 доступных каналов. Беспроводная система дистанционного управления позволяет передатчику активировать приемник с расстояния 30 метров. Приемник питается от одной литиевой батареи CR-2, в то время как передатчик питается от одной батареи 23A. Передатчик может запускать затвор камеры в пяти режимах: одиночный снимок, снимок с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков. В нижней части имеется гнездо для крепления на штатив 1/4"-20, так что вы можете установить ресивер даже на штатив. Все эти функции позволяют устранить дрожание камеры при съемке с большой выдержкой.
Комплектация:
- Передатчик x 1 шт
- Приемник x 1 шт
- Батарея CR-2 x 1 шт
- Батарея 23A x 1 шт
- Соединительный кабель x 1 шт
Характеристики:
- 16 доступных каналов
- Работа с расстояния 30 метров
- Режимы: одиночный снимок, съемку с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков
- Передатчик может запускать несколько приемников
Поддерживаемые камеры:
Panasonic Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ20S, DMC-FZ30, DMC-FZ30K, DMC-FZ30S, DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ50S, DMC-FZ100
Panasonic Lumix DMC-FZ150, DMC-FZ200, DMC-FZ1000, DMC-FZ2000, L1, L-10, LC-1, DMC-G1, DMC-G2, DMC-G3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-G7
Panasonic Lumix DMC-G10, DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-GH2, DMC-GH3, DMC-GH4, DMC-GX7, DMC-GX8, DMC-GH5, DMC- FZ300, S1, S1R, S1H, DC-S5
Leica DIGILUX 2, DIGILUX 3, V-LUX1, V-LUX2