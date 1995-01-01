Описание

Беспроводной радиочастотный затвор JJC JM-II разработан для камер с разъемом для дистанционного затвора. Система работает на частоте 433 МГц и имеет 16 доступных каналов. Кроме того, эта беспроводная удаленная система использует технологию, позволяющую передатчику запускать приемник без прямой видимости на расстоянии до 30 метров. Приемник JM-II просто подключается к удаленному разъему камеры с помощью прилагаемого кабеля приемника JJC.

Передатчик JM-II может запускать затвор камеры в пяти режимах: одиночный снимок, снимок с 5-секундной задержкой, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков и снимок с выдержкой. Приемник имеет гнездо для крепления на штатив 1/4 "-20 дюймов внизу, так что вы даже можете установить приемник на штатив.

Самое главное, передатчик JM-II может активировать несколько приемников одновременно. Сам приемник с помощью соединительного кабеля можно использовать в качестве проводного дистанционного переключателя, затем нажмите наполовину для фокусировки, полностью нажмите, чтобы сделать снимок.

Особенности:

Частота:- 16 возможных радиоканалов более 433 МГц

Многофункциональный:- Включите камеру по беспроводной или проводной сети. Беспроводная функция поддерживает пять режимов: одиночный снимок, снимок с задержкой 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков и непрерывный снимок.

Двойная функция выпуска:- Нажмите кнопку передатчика наполовину, чтобы сфокусироваться; нажмите ее до конца, чтобы спустить затвор.

Отложенный выпуск:- Функция задержки дает вам дополнительное время, чтобы занять позицию.

Длинные выдержки:- С JM-II вы можете управлять длительностью экспозиции удаленно.

Светодиодные индикаторы:- Два светодиодных индикатора подтверждают предварительную фокусировку и экспозицию в беспроводном режиме.

Совместим с камерами:

Canon EOS 70D,Canon EOS 100D,Canon EOS 700D,Canon EOS 60Da,Canon EOS 650D,Canon EOS 600D,Samsung GX-1L,Samsung GX-1S,Samsung GX-10,Samsung GX-20,Samsung NX10,Samsung NX100,Samsung NX5,Pentax K100D,Pentax K110D,Pentax K10D,Pentax ist DS2,Pentax K200D,Pentax K20D,Pentax K7,Pentax ist D,Pentax ist Ds,Pentax ist,Pentax ist DL,Pentax MZ-6,Pentax ZX-L,Pentax MZ-L,Pentax ist DL2,Pentax K5,Pentax K30