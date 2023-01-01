Дополнительный хват JJC HG-XT4 для Fujifilm X-T4
Код товара : УТ-00067490
Артикул : HG-XT4
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Описание
Дополнительный хват JJC HG-XT4 обеспечивает увеличенный выступ для пальцев при захвате камеры. Совместим с камерой Fujifilm X-T4. Хват сделан из прочного и легкого алюминиевого сплава, передний выступ покрыт искусственной кожей на основе микрофибры. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и другие держатели. Также имеется резьбовое штативное гнездо 1/4"-20. Хват плотно прилегает к корпусу камеры, не сдвигаясь в сторону во время использования. Доступ к батарейному отсеку остается свободным, также имеются прорези для крепления кистевого ремня: например, JJC HS-ML1M (ремень продается отдельно).