🎯 Назначение: Создана специально для модели Fujifilm X-E5 и призвана существенно улучшить эргономику и удобство съёмки.

✅ Ключевые преимущества:

• Корпус рукоятки изготовлен из прочного алюминиевого сплава, гарантирующего надёжность и долговечность конструкции.

• Рабочая зона покрыта мягким противоскользящим силиконом, обеспечивающим комфортный хват и уверенное удержание камеры даже в сложных условиях.

• В месте контакта с корпусом камеры предусмотрена силиконовая прокладка, предотвращающая появление царапин при повседневном использовании.

• В нижней части силиконовой вставки интегрирован слот для безопасного хранения одной SD-карты памяти.

• Конструкция рукоятки точно повторяет контуры камеры, не перекрывая доступ к портам и разъёмам, а замена аккумулятора или карты памяти возможна без демонтажа аксессуара.

• На нижней панели предусмотрено стандартное резьбовое отверстие 1/4"-20 для установки на штатив, что освобождает руки и повышает стабильность съёмки за счёт снижения вибраций.

• Встроенная быстросъёмная площадка стандарта Arca-Swiss совместима с штативными головками соответствующего типа, обеспечивая оперативную установку и снятие.

• Специальные технологические вырезы гарантируют полную функциональность динамика и кнопки Bluetooth без каких-либо ограничений.

• Рукоятка доступна в чёрном и серебристом цветах, что позволяет гармонично сочетать её с различными вариантами оформления камеры.

• Дополнительно аксессуар совместим с системой крепления Peak Design Capture Camera Clip V3.

• В комплект поставки входит дополнительная кнопка спуска затвора для повышения удобства управления.

✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.

📋 Основные преимущества: точная совместимость с камерой Fujifilm X-E5; улучшенная эргономика и удобство съёмки; мягкое силиконовое покрытие для комфорта и защиты от скольжения; текстура, гармонирующая с оригинальным дизайном камеры; точная подгонка без перекрытия портов; возможность замены АКБ и карты памяти без снятия рукоятки; встроенный слот для хранения SD-карты; прочный корпус из алюминиевого сплава премиум-класса; резьба 1/4"-20 с совместимостью со штативами Arca; сохранение функциональности динамика и Bluetooth; совместимость с креплением Peak Design Capture V3; дополнительная кнопка спуска в комплекте.

📦 Комплектация: рукоятка ×1, страховочное кольцо для кнопки ×1, кнопка спуска ×1.