Рукоятка JJC HG-Q3 для камер Leica Q3 и Q3 43 обеспечивает дополнительный выступ под пальцы при захвате камеры, благодаря которому камера лучше ложится в руку и не выскальзывает из ладони. Хват сделан из прочного и легкого алюминиевого сплава, передний выступ покрыт искусственной кожей на основе микрофибры. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и другие держатели. Также имеется резьбовое штативное гнездо 1/4"-20. Хват плотно прилегает к корпусу и не сдвигается во время использования камеры. Часть, прилегающая к камере, покрыта мягкой тканью, чтобы не царапать корпус фотоаппарата. Доступ к батарейному отсеку остается свободным, есть прорези для крепления кистевого ремня: например, JJC HS-ML1M (ремень продается отдельно).

Вы также можете дополнить хват упором для большого пальца JJC TA-Q3, что обеспечит еще более надежный захват.