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Дополнительный хват JJC HG-Q2 для Leica Q2

  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
  • HG-Q2 для Leica Q2
Код товара:УТ-00067489
Артикул:HG-Q2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Рукоятка JJC HG-Q2 для Leica Q2 обеспечивает дополнительный выступ под пальцы при захвате камеры, благодаря которому камера лучше ложится в руку и не выскальзывает из ладони. Хват сделан из прочного и легкого алюминиевого сплава, передний выступ покрыт искусственной кожей на основе микрофибры. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и другие держатели. Также имеется резьбовое штативное гнездо 1/4"-20. Хват плотно прилегает к корпусу и не сдвигается во время использования камеры. Доступ к батарейному отсеку остается свободным, есть прорези для крепления кистевого ремня: например, JJC HS-ML1M (ремень продается отдельно).

  • Размеры: 129 х 61.3 х 46.1 мм
  • Размеры упаковки: 140 х 65 х 65 мм
  • Вес: 69 г
  • Вес брутто: 92 г
  • Материалы: алюминиевый сплав