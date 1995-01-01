Рукоятка JJC HG-Q2 для Leica Q2 обеспечивает дополнительный выступ под пальцы при захвате камеры, благодаря которому камера лучше ложится в руку и не выскальзывает из ладони. Хват сделан из прочного и легкого алюминиевого сплава, передний выступ покрыт искусственной кожей на основе микрофибры. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и другие держатели. Также имеется резьбовое штативное гнездо 1/4"-20. Хват плотно прилегает к корпусу и не сдвигается во время использования камеры. Доступ к батарейному отсеку остается свободным, есть прорези для крепления кистевого ремня: например, JJC HS-ML1M (ремень продается отдельно).

Размеры: 129 х 61.3 х 46.1 мм

Размеры упаковки: 140 х 65 х 65 мм

Вес: 69 г

Вес брутто: 92 г

Материалы: алюминиевый сплав