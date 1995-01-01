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Заглушка JJC HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV

  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
  • HC-GR4 DGRAY на горячий башмак RICOH GR IV
Код товара:УТ-00094699
Артикул:HC-GR4 DGRAY

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Заглушка JJC HC-GR4 DGRAY для горячего башмака специально разработана для камер Ricoh GR IV, GR IV HDF и GR IV Monochrome, чтобы защитить горячий башмак камеры от ударов, царапин, пятен и пыли. Изготовлена из премиального алюминиевого сплава, она прочная и долговечная.

Благодаря усовершенствованной технологии анодирования поверхность гладкая и нежная, износостойкая и сохраняет эстетичный внешний вид даже после длительного использования. Уникальный линейный дизайн идеально повторяет изгибы камеры. Нижняя часть оснащена силиконовой прокладкой для защиты контактов горячего башмака, предотвращения попадания пыли и влаги, а также для обеспечения нескользящего эффекта для более надежной установки.