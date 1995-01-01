🎯 Назначение: Создана специально для фотокамер Ricoh GR IV, GR IV HDF и GR IV Monochrome, обеспечивая эффективную защиту разъёма от механических повреждений, царапин, следов пальцев и пыли.



✅ Ключевые преимущества:

• Изделие выполнено из премиального алюминиевого сплава, гарантирующего высокую прочность и длительный срок службы.

• Благодаря передовой технологии анодирования поверхность крышки отличается гладкостью, устойчивостью к износу и сохраняет привлекательный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

• Уникальный линейный профиль конструкции точно соответствует кривизне корпуса камеры.

• Нижняя часть оснащена силиконовой прокладкой, которая защищает электрические контакты от пыли и влаги, а также обеспечивает противоскользящий эффект для более надёжной фиксации.

• Продукт представлен в пяти вариантах расцветки — чёрный, красный, тёмно-серый, фиолетовый и синий — что позволяет подобрать решение под индивидуальный стиль.

• Дополнительно крышка совместима с декоративным кольцом для объектива JJC RN-GR4.



✨ Гарантия качества: Вся продукция JJC проходит многоэтапный контроль качества, что гарантирует надёжность и оправдывает доверие пользователей.



📋 Основные преимущества: точная совместимость с моделями Ricoh GR IV/GR IV HDF/GR IV Monochrome; защита «горячего башмака» от ударов, царапин и загрязнений; предохранение контактов от влаги и пыли; корпус из качественного алюминиевого сплава; износостойкое анодированное покрытие; эргономичный дизайн, повторяющий контуры камеры; пять цветовых вариантов; возможность комплектации с кольцом RN-GR4.