Профессиональная серия ультратонких фильтров JJC MCUV Ultra-Slim

Ультратонкие защитные светофильтры JJC отличает от обычных светофильтров наличие тонкой рамки толщиной всего 1.8 мм, что исключает виньетирование при съёмке на широком угле. Фильтры серии JJC F-WMCUV имеют 19 слоёв просветляющих покрытий с каждой стороны, обеспечивающих почти 100% пропускание света, антибликовое покрытие, а так же защитные покрытия, устойчивые к повреждениям, царапинам, антистатические слои, отталкивающие масляные пятна и воду. Все фильтры серии JJC Ultra-Slim комплектуются оригинальным, защитным пластиковым боксом.

Защитный MC UV светофильтр разработан специально для фотокамер GR IV, GR IV HDF, GR IV Monochrome, GR IIIx, GR IIIx HDF, GR III, GR III HDF, GR II. Покрытие L39 блокирует пропускание ультрафиолетового спектра с длиной волны короче чем 390нм. Твердость стекла фильтра составляет до 9HD, что обеспечивает дополнительную защиту в случае падения или ситуаций, в которых могут возникнуть царапины. Ультратонкая алюминиевая рамка прочная и легкая. Светофильтр устанавливается с помощью клеящегося стикера 3M, экологичный и безопасный для камеры, съёмный. Фильтр комплектуется дополнительным, запасным установочным стикером.

Преимущества защитного светофильтра для Ricoh:

Специально разработан для объектива камер Ricoh GR II, Ricoh GR III и Ricoh GR IIIx

Предотвращает царапины и попадание пыли и влаги на оптические элементы объектива

Покрытие L39 отсеивает ультрафиолетовый свет с длиной волны короче чем 390nm

19-слойное покрытие с каждой стороны стекла уменьшает отражения и делает фильтр антистатическим, устойчивым к царапинам, масляным пятнам и водоотталкивающим

Пропускание света более 99,5%

Изготовлен из высококачественного стекла в ультратонкой алюминиевой рамке 1,8 мм

Комплектуется дополнительным клеящим стикером 3M

Комплект поставки светофильтра:

Ультра тонкий защитный L39 мультипросветлённый UV-фильтр x 1 шт

Защитный чехол фильтра x 1 шт

Дополнительный клеящий стикер 3M x 1 шт

Установка светофильтра: