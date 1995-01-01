JJC F-WG4 Ультра тонкий защитный MC UV светофильтр с байонетной установкой для Ricoh GR IV, GR IV HDF и GR IV Monochrome. Многослойный светофильтр JJC F-WG4 эксклюзивно разработан для культовой серии камер Ricoh GR IV (совместим со стандартной моделью, HDF и Monochrome), предлагая революционный подход к защите оптики без компромиссов. Байонетное крепление без клея, 31-слойное просветление, идеальная механика

Инновационное байонетное крепление. В отличие от традиционных клеевых фильтров, эта модель устанавливается простым поворотом в специальные пазы после снятия оригинального декоративного кольца. Никакого клея, химических растворителей и липких следов на вашей камере. Премиальная гибридная конструкция. Прочная рамка из алюминиевого сплава обеспечивает долговечность, а контактный байонет выполнен из специального пластика, который надёжно защищает резьбу камеры от царапин и микроповреждений.

Оптика профессионального уровня. Фильтр оснащён стеклом HD L39UV с 31-слойным композитным просветлением (антибликовое AR, блокирующий UV L39 и водоотталкивающее). Он эффективно устраняет блики и переотражения, блокирует вредные УФ-лучи (до 390 нм) и обеспечивает светопропускание до 99.5%, сохраняя естественную цветопередачу и кристальную чёткость изображения.

Точная механика без препятствий. Прецизионно рассчитанный тонкий корпус фильтра абсолютно не мешает штатному выдвижению и втягиванию объектива камеры, сохраняя оригинальную скорость и плавность работы. Тройная защита оптики. Специальное покрытие делает поверхность фильтра устойчивой к пыли, царапинам и жирным пятнам (отпечаткам пальцев), значительно упрощая уход за оборудованием в полевых условиях.

Бесшовная совместимость. Светофильтр идеально работает в паре с металлической крышкой объектива JJC LC-GR4, создавая комплексную систему защиты для стрит- и тревел-фотографии.

Преимущества байонетного защитного светофильтра JJC F-WG4:

Эксклюзивная разработка для всей линейки Ricoh GR IV

Установка без клея и остатков, бережное отношение к камере

Премиальная гибридная конструкция, прочный алюминий и безопасный пластик

31-слойное просветление, AR антибликовое, L39 защита от УФ и водоотталкивающий эффект

Светопропускание 99.5% для сохранения истинных цветов и детализации

Тонкий корпус не блокирует выдвижение и втягивание объектива

Тройная защита поверхности от пыли, царапин и жирных следов

Полная совместимость с оригинальной металлической крышкой JJC LC-GR4

В комплекте мягкая салфетка для лёгкого и безопасного ухода

Комплектация: