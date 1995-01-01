✅ Ключевые особенности:

• Разработан специально для беззеркальных камер серий Sony a7R V, a7 IV, a7S III, a1, A7M5 и A1 II.

• Изделие выполнено из высококачественного силиконового каучука, который сочетает эластичность с высокой устойчивостью к истиранию.

• При съёмке наглазник не только предохраняет окуляр видоискателя от ударов и царапин, но и создаёт эффективный барьер против попадания пыли, влаги, загрязнений и паразитного света, что способствует получению более детализированного изображения.

• Дополнительное преимущество — повышенный комфорт при работе с камерой, особенно для пользователей в очках: мягкий материал снижает давление на область глаз, а также защищает линзы очков от механических повреждений.

• Установка на видоискатель осуществляется быстро и надёжно без дополнительных инструментов.

📋 Основные преимущества: полная совместимость с моделями Sony a7R V, a7 IV, a7S III, a1, A7M5, A1 II; защита видоискателя от нежелательного света, пыли и влаги для улучшения детализации кадра; предохранение окуляра от ударов и царапин; эргономичный дизайн для комфортной съёмки, в том числе в очках; простая и надёжная фиксация на видоискателе; прямая замена оригинального наглазника Sony FDA-EP19.



📦 Комплектация: ремешок на запястье — 1 шт.