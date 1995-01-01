Набор удлинительных колец JJC AET-LS, 11 мм, 16 мм для L-mount
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Описание
Автофокусные удлинительные кольца специально разработаны для работы с камерами и объективами Panasonic, Sigma и Leica с байонетом L-mount, позволяя объективу фокусироваться ближе, чем его обычное минимальное фокусное расстояние. За счёт создания дополнительного пространства между корпусом камеры и объективом расстояние фокусировки уменьшается, что приводит к увеличению объекта съёмки. Эти автофокусные удлинительные кольца очень удобны для макросъёмки. Они также могут использоваться для съёмки портретов крупным планом, позволяя превратить практически любой объектив в макрообъектив без больших затрат и с сохранением его первоначального оптического качества.
В комплект входят два кольца длиной 11 мм и 16 мм, что позволяет использовать их по отдельности или в комбинации для достижения требуемого увеличения. Фактический эффект увеличения зависит от конкретного используемого объектива.
Удлинительные кольца сохраняют полную функциональность автофокуса и автоэкспозиции благодаря встроенным позолоченным контактам, обеспечивающим бесперебойную съёмку. Кроме того, удлинительные кольца не содержат оптических элементов, что гарантирует отсутствие ухудшения качества изображения. Прочный металлический байонет обеспечивает надёжное использование в течение длительного времени.
В комплект поставки входят байонетная крышка корпуса и задняя крышка объектива, которые обеспечивают дополнительную защиту контактов удлинительной трубки от пыли и других загрязнений. Входящий в комплект чехол для хранения, снабжённый шнурком и карабином, также обеспечивает удобство хранения и транспортировки.
Примечания:
- 1. При использовании автоматического удлинительного кольца диапазон фокусировки будет ограничен фокусным расстоянием. Чем больше длина удлинительного кольца, тем ближе объектив может сфокусироваться.
- 2. Не рекомендуется использовать широкоугольный объектив с двумя или более кольцами.
- 3. При макро увеличении снимаемого изображения камера становится более чувствительной к дрожанию, что влияет на резкость фотографии. Для уменьшения дрожания рекомендуется использовать штатив, дистанционный спуск и макрофокусировочные рельсы.
- 4. По мере уменьшения расстояния фокусировки глубина резкости будет уменьшаться. Чтобы увеличить глубину резкости и получить более четкие изображения, установите низкое значение диафрагмы.
Преимущество автофокусных макро колец JJC AET-LS(II):
- Улучшение качества фотографий: Удлинительные кольца увеличивают объект съёмки, идеально подходя для потрясающих макроснимков и захватывающих портретов крупным планом с любыми объективами и камерами Panasonic, Sigma и Leica с байонетом L-mount
- Комплект из двух колец обеспечивает универсальность: В комплект входят два кольца (11 мм и 16 мм) для достижения желаемого увеличения. Экспериментируйте с отдельными или комбинированными кольцами, чтобы получить разнообразные творческие возможности
- Сохранение качества изображения: Встроенные позолоченные контакты обеспечивают полную функциональность автофокуса и автоэкспозиции, а конструкция удлинительных колец без оптических элементов позволяет не ухудшать исходное качество объектива
- Прочность и надёжность: Удлинительные кольца с прочным металлическим байонетом гарантируют надёжную работу в течение длительного времени. Байонетная и задняя крышка объектива обеспечивают дополнительную защиту, предотвращая попадание пыли и других загрязнений
- Удобство хранения и транспортировки: В комплект поставки входит чехол для хранения, оснащенный шнурком и карабином, что позволяет надёжно и безопасно носить и хранить удлинительные кольца
Комплект поставки:
- Автоматическое удлинительное кольцо 11 мм x1
- Автоматическое удлинительное кольцо 16 мм x1
- Байонетная крышка корпуса x1
- Задняя крышка объектива x1
- Чехол для хранения x1
- Руководство по эксплуатации (en, cn) x1
Неполный справочный список совместимых объективов и камер:
Panasonic L байонет: Камеры: S5II, S5IIX, BS1H, S5, S1H, S1, S1R
Объективы: Lumix S 14-28mm F4-5.6 Macro, Lumix S 18mm F1.8, Lumix S 35mm F1.8, Lumix S 24mm F1.8, Lumix S 50mm F1.8, Lumix S 70-300 F4.5-5.6 Macro OIS, Lumix S 85mm F1.8, Lumix S 20-60mm F3.5-5.6, Lumix S Pro 16-35mm F4, Lumix S Pro 70-200 F2.8 O.I.S., Lumix S Pro 24-70mm F2.8, Lumix S Pro 50mm F1.4, Lumix S Pro 70-200mm F4 OIS, Lumix S 24-105mm F4 Macro OIS
Sigma L байонет: Камеры: fp L, fp
Объективы: 14mm F1.4 DG DN, 23mm F1.4 DC DN | C, 17mm F4 DG DN | C, 50mm F2 DG DN | C, 50mm F1.4 DG DN Art, 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS, 24mm F1.4 DG DN Art, 20mm F1.4 DG DN Art, 16-28mm F2.8 DG DN | C, 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary, 24mm F2 DG DN | C, 90mm F2. 8 DG DN | C, 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | S, 35mm F1.4 DG DN Art, 28-70mm F2.8 DG DN | C, 24mm F3.5 DG DN, 35mm F2 DG DN, 65mm F2 DG DN, 105mm F2.8 DG DN Macro, 85mm F1.4 DG DN Art, 100-400mm F5-6.3 DG DN OS
Leica L байонет: Камеры: SL2-S, SL2
Объективы: Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3, Summicron-SL 35mm F2 ASPH, Vario-Elmarit-SL 24-70mm F2. 8 ASPH, APO-Summicron-SL 28mm F2 ASPH, APO-Summicron-SL 50mm F2 ASPH, APO-Summicron-SL 35mm F2 ASPH, Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH, APO-Summicron-SL 75mm F2 ASPH, APO-Summicron-SL 90mm F2 ASPH