Автофокусные удлинительные кольца специально разработаны для работы с камерами и объективами Panasonic, Sigma и Leica с байонетом L-mount, позволяя объективу фокусироваться ближе, чем его обычное минимальное фокусное расстояние. За счёт создания дополнительного пространства между корпусом камеры и объективом расстояние фокусировки уменьшается, что приводит к увеличению объекта съёмки. Эти автофокусные удлинительные кольца очень удобны для макросъёмки. Они также могут использоваться для съёмки портретов крупным планом, позволяя превратить практически любой объектив в макрообъектив без больших затрат и с сохранением его первоначального оптического качества.

В комплект входят два кольца длиной 11 мм и 16 мм, что позволяет использовать их по отдельности или в комбинации для достижения требуемого увеличения. Фактический эффект увеличения зависит от конкретного используемого объектива.

Удлинительные кольца сохраняют полную функциональность автофокуса и автоэкспозиции благодаря встроенным позолоченным контактам, обеспечивающим бесперебойную съёмку. Кроме того, удлинительные кольца не содержат оптических элементов, что гарантирует отсутствие ухудшения качества изображения. Прочный металлический байонет обеспечивает надёжное использование в течение длительного времени.

В комплект поставки входят байонетная крышка корпуса и задняя крышка объектива, которые обеспечивают дополнительную защиту контактов удлинительной трубки от пыли и других загрязнений. Входящий в комплект чехол для хранения, снабжённый шнурком и карабином, также обеспечивает удобство хранения и транспортировки.

Примечания:

1. При использовании автоматического удлинительного кольца диапазон фокусировки будет ограничен фокусным расстоянием. Чем больше длина удлинительного кольца, тем ближе объектив может сфокусироваться.

2. Не рекомендуется использовать широкоугольный объектив с двумя или более кольцами.

3. При макро увеличении снимаемого изображения камера становится более чувствительной к дрожанию, что влияет на резкость фотографии. Для уменьшения дрожания рекомендуется использовать штатив, дистанционный спуск и макрофокусировочные рельсы.

4. По мере уменьшения расстояния фокусировки глубина резкости будет уменьшаться. Чтобы увеличить глубину резкости и получить более четкие изображения, установите низкое значение диафрагмы.

Преимущество автофокусных макро колец JJC AET-LS(II):

Улучшение качества фотографий: Удлинительные кольца увеличивают объект съёмки, идеально подходя для потрясающих макроснимков и захватывающих портретов крупным планом с любыми объективами и камерами Panasonic, Sigma и Leica с байонетом L-mount

Комплект из двух колец обеспечивает универсальность: В комплект входят два кольца (11 мм и 16 мм) для достижения желаемого увеличения. Экспериментируйте с отдельными или комбинированными кольцами, чтобы получить разнообразные творческие возможности

Сохранение качества изображения: Встроенные позолоченные контакты обеспечивают полную функциональность автофокуса и автоэкспозиции, а конструкция удлинительных колец без оптических элементов позволяет не ухудшать исходное качество объектива

Прочность и надёжность: Удлинительные кольца с прочным металлическим байонетом гарантируют надёжную работу в течение длительного времени. Байонетная и задняя крышка объектива обеспечивают дополнительную защиту, предотвращая попадание пыли и других загрязнений

Удобство хранения и транспортировки: В комплект поставки входит чехол для хранения, оснащенный шнурком и карабином, что позволяет надёжно и безопасно носить и хранить удлинительные кольца

Комплект поставки:

Автоматическое удлинительное кольцо 11 мм x1

Автоматическое удлинительное кольцо 16 мм x1

Байонетная крышка корпуса x1

Задняя крышка объектива x1

Чехол для хранения x1

Руководство по эксплуатации (en, cn) x1

Неполный справочный список совместимых объективов и камер:

Panasonic L байонет: Камеры: S5II, S5IIX, BS1H, S5, S1H, S1, S1R

Объективы: Lumix S 14-28mm F4-5.6 Macro, Lumix S 18mm F1.8, Lumix S 35mm F1.8, Lumix S 24mm F1.8, Lumix S 50mm F1.8, Lumix S 70-300 F4.5-5.6 Macro OIS, Lumix S 85mm F1.8, Lumix S 20-60mm F3.5-5.6, Lumix S Pro 16-35mm F4, Lumix S Pro 70-200 F2.8 O.I.S., Lumix S Pro 24-70mm F2.8, Lumix S Pro 50mm F1.4, Lumix S Pro 70-200mm F4 OIS, Lumix S 24-105mm F4 Macro OIS

Sigma L байонет: Камеры: fp L, fp

Объективы: 14mm F1.4 DG DN, 23mm F1.4 DC DN | C, 17mm F4 DG DN | C, 50mm F2 DG DN | C, 50mm F1.4 DG DN Art, 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS, 24mm F1.4 DG DN Art, 20mm F1.4 DG DN Art, 16-28mm F2.8 DG DN | C, 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary, 24mm F2 DG DN | C, 90mm F2. 8 DG DN | C, 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | S, 35mm F1.4 DG DN Art, 28-70mm F2.8 DG DN | C, 24mm F3.5 DG DN, 35mm F2 DG DN, 65mm F2 DG DN, 105mm F2.8 DG DN Macro, 85mm F1.4 DG DN Art, 100-400mm F5-6.3 DG DN OS

Leica L байонет: Камеры: SL2-S, SL2

Объективы: Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3, Summicron-SL 35mm F2 ASPH, Vario-Elmarit-SL 24-70mm F2. 8 ASPH, APO-Summicron-SL 28mm F2 ASPH, APO-Summicron-SL 50mm F2 ASPH, APO-Summicron-SL 35mm F2 ASPH, Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH, APO-Summicron-SL 75mm F2 ASPH, APO-Summicron-SL 90mm F2 ASPH