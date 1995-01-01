С помощью автофокусных макроколец (удлинительные кольца) вы можете создавать фантастические макро фотографии и другие фотографии крупным планом, не покупая дорогостоящие макрообъективы. Макрокольца устанавливаются между объективом и камерой, таким образом уменьшая минимальную дистанцию фокусировки. Это дает возможность снимать объекты на коротких расстояниях в увеличенном масштабе.

Макрокольца имеют контакты передачи сигнала, поэтому сохраняются все функции объектива, такие как автоматическая фокусировка (AF) и регулировка диафрагмы. Макрокольца AET-CS(II) совместимы со всеми объективами c байонетом Canon EF и Canon EF-S.

Комплект макроколец включает в себя три удлинительных кольца. Удлинительные кольца можно комбинировать в любом порядке. С изменением комбинаций колец могут быть получены различные масштабы объекта съемки. Макрокольца не имеют никаких оптических элементов, поэтому они не влияют на качество фотографий. Удлинительные макро кольца выполнены из высококачественного материала ABS, а байонетные соединения выполнены из металла.

Произведено из высококачественных материалов. Позолоченные контакты для оптимальной передачи сигнала

Макрокольца JJC обеспечивают первоклассное качество с помощью хорошо продуманного решения при изготовлении деталей. Качество исполнения макро колец оставляют далеко позади продукцию многих известных производителей. Корпус промежуточного кольца состоит из высококачественного ABS пластика, а разъемы байонета изготовлены из хромированной латуни. У дешевых решений разъемы изготавливаются чаще всего из алюминия. Контактные стержни, которые возвращают электронный сигнал, изготовлены из латуни. Кончики стержней позолочены, чтобы обеспечить оптимальную передачу сигнала. Внутренняя сторона колец матовая и рифленая, чтобы избежать отражений внутри макро кольца. Кроме того, контактные стержни так же специально обработаны, что бы не вызывать никаких отражений, и защищены от повреждений.

Комплект поставки:

36 мм кольцо

20 мм кольцо

12 мм кольцо

Мягкий мешочек для хранения

Вес: 255 г

Преимущество автофокусных макро колец JJC серии AET:

Вам доступна съемка объектов крупным планом

Сохраняют возможность автофокуса

Не ухудшают качество ваших объективов

Кольца могут использоваться вместе, по отдельности или в любой комбинации

Неполный список камер системы Canon F / EF-S, с которыми совместимы удлинительные макрокольца: