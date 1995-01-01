С помощью автофокусных макроколец (удлинительные кольца) вы можете создавать фантастические макро фотографии и другие фотографии крупным планом, не покупая дорогостоящие макрообъективы. Макрокольца устанавливаются между объективом и камерой, таким образом уменьшая минимальную дистанцию фокусировки. Это дает возможность снимать объекты на коротких расстояниях в увеличенном масштабе.

Макрокольца имеют контакты передачи сигнала, поэтому сохраняются все функции объектива, такие как автоматическая фокусировка (AF) и регулировка диафрагмы. Макрокольца AET-CRFII совместимы со всеми объективами c байонетом Canon RF Mount. Комплект макроколец включает в себя два удлинительных кольца. Удлинительные кольца можно комбинировать в любом порядке. С изменением комбинаций колец, могут быть получены различные масштабы объекта съемки. Макрокольца не имеют никаких оптических элементов, поэтому они не влияют на качество фотографий. Удлинительные макро кольца выполнены из высококачественного материала ABS, а байонетные соединения выполнены из металла.

Комплект поставки:

11 мм кольцо

16 мм кольцо

Мягкий мешочек для хранения

Преимущество автофокусных макро колец JJC серии AET:

Вам доступна съемка объектов крупным планом

Сохраняют возможность автофокуса

Не ухудшают качество ваших объективов

Кольца могут использоваться по отдельности или в любой комбинации

Неполный список камер системы Canon RF, с которыми совместимы удлинительные макрокольца: