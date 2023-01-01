Описание

Серия студийных вспышек Godox DSII немного отличается от более дешевых Gemini GSII по двум параметрам: вес и эргономика. DSII немного легче (приблизительно на 300 г), а ручка у них располагается не сверху, а сзади, что позволяет пользоваться ей, когда моноблок установлен на высокую стойку. Мощность и другие параметры изменяются не кнопками, а удобной рукояткой на задней панели.

Вы можете дистанционно управлять этой вспышкой с помощью синхронизаторов серии X1T, XPro, или даже с помощью вспышки для телефона Godox A1. Быстрая перезарядка, цифровое управление с высокой точностью настройки (шаг 0.1), надежная беспроводная синхронизация – всё это Godox DSII.

Gemini DSII используют широко распространенный байонет Bowens S и могут использоваться с огромным количеством мягких и жестких световых модификаторов.