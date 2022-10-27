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Лампа-вспышка Falcon Eyes MF-45, 45 Дж
Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-50MR, 50 Дж
Моноблок Falcon Eyes SS-200BJM, 200 Дж
Моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 200BW, 200 Дж
Моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 300BW, 300 Дж
16 190 ₽
Моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 400BW, 400 Дж
Моноблок Falcon Eyes TE-600BW v3.0, 600 Дж
Комплект импульсного света Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT, 2х120 Дж
Комплект импульсного света Falcon Eyes MDK-250BG-3, 2х50 Дж
Комплект Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit, 2х400 Дж
Комплект Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit, 3х300 Дж
Моноблок Raylab Axio III RX-200, 200 Дж, Bowens
Моноблок Raylab Axio III RX-300, 300 Дж, Bowens
Моноблок Raylab Axio III RX-400, 400 Дж, Bowens
Моноблок FST E-250, 250 Дж, с рефлектором
Моноблок FST F-400, 400 Дж, с рефлектором
14 000 ₽
Моноблок FST E-180, 180 Дж, с рефлектором
Комплект студийного света FST E-180 Softbox kit, 2х180 Дж
Комплект импульсного света FST E-180 Umbrella Kit, 2х180 Дж
Комплект импульсного света FST E-250 Novel Kit, 3х250 Дж
Комплект студийного света Godox E120-F, 2х120 Дж
Комплект студийного света Godox E250-F, 2х250 Дж
Комплект студийного света Godox E250-D, 3х250 Дж
Комплект студийного света Godox SK300II-E, 2х300 Дж
Моноблок Godox MS200V, 200 Дж
Моноблок Godox MS300V, 300 Дж
Комплект студийного света Godox MS200V-F, 2х200 Дж
Комплект студийного света Godox MS300V-F, 2х300 Дж
Комплект студийного света Godox MS300V-D, 3х300 Дж
Моноблок Godox Gemini GS200II, 200 Дж
Моноблок Godox Gemini GS300II, 300 Дж
Моноблок Godox Gemini GS400II, 400 Дж