Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Набор удлинительных колец Fujimi FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS

  • FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS
  • FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS
  • FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS
  • FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS
  • FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS
Код товара:УТ-00019421
Артикул:1316

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Особенности:

  • Создание профессиональных макро фотографий
  • С одним набором возможно несколько комбинаций
  • Высокое качество
  • Металлический корпус
  • Совместим с камерами Canon EOS
  • Экспозиция и фокус регулируется вручную
  • Позволяет перемещать объектив дальше от сенсора
  • Не искажает качество картинки

Комплект:

  • 9-мм кольцо (кольцо 1)
  • 16мм кольцо (кольцо 2)
  • 30мм кольцо (кольцо 3)
  • Кольцо адаптер с креплением к камере
  • Кольцо адаптер с креплением к объективу