Набор удлинительных колец Fujimi FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS

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Код товара: УТ-00019421 Артикул: 1316 Код товара: УТ-00019421 Артикул: 1316 Область применения Макросъемка Тип аксессуара Удлинительные кольца Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Макросъемка Тип аксессуара Удлинительные кольца Описание Особенности: Создание профессиональных макро фотографий

С одним набором возможно несколько комбинаций

Высокое качество

Металлический корпус

Совместим с камерами Canon EOS

Экспозиция и фокус регулируется вручную

Позволяет перемещать объектив дальше от сенсора

Не искажает качество картинки Комплект: 9-мм кольцо (кольцо 1)

16мм кольцо (кольцо 2)

30мм кольцо (кольцо 3)

Кольцо адаптер с креплением к камере

Кольцо адаптер с креплением к объективу Видео Наш обзор

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