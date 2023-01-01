Набор удлинительных колец Fujimi FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS
Код товара : УТ-00019421
Артикул : 1316
1 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Особенности:
- Создание профессиональных макро фотографий
- С одним набором возможно несколько комбинаций
- Высокое качество
- Металлический корпус
- Совместим с камерами Canon EOS
- Экспозиция и фокус регулируется вручную
- Позволяет перемещать объектив дальше от сенсора
- Не искажает качество картинки
Комплект:
- 9-мм кольцо (кольцо 1)
- 16мм кольцо (кольцо 2)
- 30мм кольцо (кольцо 3)
- Кольцо адаптер с креплением к камере
- Кольцо адаптер с креплением к объективу