Набор удлинительных колец Fujimi FJMTC-C3M, 9мм, 16мм, 30мм, для макросъёмки на систему EOS
Код товара:УТ-00019421
Артикул:1316
Товар не найден
Характеристики
Область примененияМакросъемка
Тип аксессуараУдлинительные кольца
Описание
Особенности:
- Создание профессиональных макро фотографий
- С одним набором возможно несколько комбинаций
- Высокое качество
- Металлический корпус
- Совместим с камерами Canon EOS
- Экспозиция и фокус регулируется вручную
- Позволяет перемещать объектив дальше от сенсора
- Не искажает качество картинки
Комплект:
- 9-мм кольцо (кольцо 1)
- 16мм кольцо (кольцо 2)
- 30мм кольцо (кольцо 3)
- Кольцо адаптер с креплением к камере
- Кольцо адаптер с креплением к объективу