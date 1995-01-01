Зарядное устройство Fujimi UNC-W126 для Fujifilm NP-W126



Код товара: УТ-00018692 Артикул: 1400 Код товара: УТ-00018692 Артикул: 1400 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание USB Зарядное устройство для аккумулятора FUJIFILM NP-W126. Обладает ЖК дисплеем с подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Тип: зарядное устройство с адаптером питания USB

Совместимость: для W126

Подходящие аккумуляторы: 3,6 - 3,8 В Li-ion /battery

Вход: DC 5 В/ 1-2 А

Выход: DC 4.2 V/ 600 mA

Интерфейс подключения: USB

Размеры устройства: 85 х 54 х 18 мм Совместимость: Fujifilm X100F, X100V, X100VI

Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3

Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200

Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5

Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50

Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10

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