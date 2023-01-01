Зарядное устройство Fujimi UNC-W126 для Fujifilm NP-W126
Код товара : УТ-00018692
Артикул : 1400
1 180 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
USB Зарядное устройство для аккумулятора FUJIFILM NP-W126. Обладает ЖК дисплеем с подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В.
- Тип: зарядное устройство с адаптером питания USB
- Совместимость: для W126
- Подходящие аккумуляторы: 3,6 - 3,8 В Li-ion /battery
- Вход: DC 5 В/ 1-2 А
- Выход: DC 4.2 V/ 600 mA
- Интерфейс подключения: USB
- Размеры устройства: 85 х 54 х 18 мм
Совместимые камеры:
- Fujifilm X100F, X100V
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.