Зарядное устройство Fujimi с USB-адаптером для Panasonic DU, DBD (FJ-UNC-VBG260)
Код товара : УТ-00036326
Артикул : 1399
890 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Panasonic серий DU и DBD. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.