Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E5. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Совместимые камеры: Canon EOS 450D, 500D и 1000D.

Также может использоваться в качестве зарядного устройства для мобильных устройств (USB micro B, 1А).