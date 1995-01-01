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Зарядное устройство Fujimi UNC-E5 для Canon LP-E5

  • UNC-E5 для Canon LP-E5
  • UNC-E5 для Canon LP-E5
  • UNC-E5 для Canon LP-E5
Код товара:УТ-00019836
Артикул:1390

Товар не найден

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Описание
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Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E5. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Совместимые камеры: Canon EOS 450D, 500D и 1000D.

Также может использоваться в качестве зарядного устройства для мобильных устройств (USB micro B, 1А).