Зарядное устройство для аккумуляторов Panasonic DMW-BLF19. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Подходит для таких камер как Panasonic DMC-GH3, DMC-GH4, DC-GH5, DC-GH5S, DC-G9.

Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).