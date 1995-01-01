Зарядное устройство Fujimi UNC-BLF19 для DMW-BLF19
Код товара:УТ-00027596
Артикул:1372
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Panasonic DMW-BLF19. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Подходит для таких камер как Panasonic DMC-GH3, DMC-GH4, DC-GH5, DC-GH5S, DC-G9.
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).