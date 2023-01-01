Зарядное устройство Fujimi UNC-BLF19 для DMW-BLF19
Код товара : УТ-00027596
Артикул : 1372
1 180 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Panasonic DMW-BLF19. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Подходит для таких камер как Panasonic DMC-GH3, DMC-GH4, DC-GH5, DC-GH5S, DC-G9.
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).