Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Fujimi UNC-BLF19 для DMW-BLF19

  • UNC-BLF19 для DMW-BLF19
  • UNC-BLF19 для DMW-BLF19
  • UNC-BLF19 для DMW-BLF19
Код товара:УТ-00027596
Артикул:1372

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Panasonic DMW-BLF19. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Подходит для таких камер как Panasonic DMC-GH3, DMC-GH4, DC-GH5, DC-GH5S, DC-G9.
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).