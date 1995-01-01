Проводной пульт дистанционного управления FUJIMI SR-С3 для старших серий зеркальных камер Canon (1D, 5D) c 3-контактным разъемом. Пульт позволяет осуществлять фокусировку и управлять спуском затвора не касаясь фотокамеры, что предотвращает ее сотрясение и смаз изображения. Пульт поддерживает следующие функции: полунажатие (фокусировка), полное нажатие (спуск затвора), фиксация в нажатом положении (длинная выдержка). Длина кабеля 90 см.

Пульт рекомендуется для всех видов съемки с использованием штатива.

Питание: от камеры

Размеры: 100 х 27 х 20 мм

Вес: 55 г

Список совместимых моделей: