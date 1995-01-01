Пульт ДУ Fujimi SR-C3 для Canon (RS-80N3)
Код товара:УТ-00024455
Артикул:561
Товар не найден
Характеристики
Область примененияУправление
Тип аксессуараСпусковой тросик / Пульт ДУ
Описание
Проводной пульт дистанционного управления FUJIMI SR-С3 для старших серий зеркальных камер Canon (1D, 5D) c 3-контактным разъемом. Пульт позволяет осуществлять фокусировку и управлять спуском затвора не касаясь фотокамеры, что предотвращает ее сотрясение и смаз изображения. Пульт поддерживает следующие функции: полунажатие (фокусировка), полное нажатие (спуск затвора), фиксация в нажатом положении (длинная выдержка). Длина кабеля 90 см.
Пульт рекомендуется для всех видов съемки с использованием штатива.
- Питание: от камеры
- Размеры: 100 х 27 х 20 мм
- Вес: 55 г
Список совместимых моделей:
- EOS R1, EOS R3, EOS R5, EOS R5 Mark II
- EOS 1V, EOS 3, D30, D60
- EOS 10D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D,
- EOS 7D, EOS 7D Mark II,
- EOS 6D, EOS 6D Mark II,
- EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark IV, EOS 5DS, EOS 5DS R,
- EOS 1D, EOS 1D MARK II, EOS 1D Mark II N, EOS 1D Mark III, EOS 1D Mark IV, EOS 1Ds, EOS 1Ds MARK II, EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X, EOS 1D X Mark II, EOS 1D X Mark III