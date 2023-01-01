Пульт ДУ Fujimi SR-C3 для Canon (RS-80N3)
Код товара : УТ-00024455
Артикул : 561
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.055
Описание
Проводной пульт дистанционного управления FUJIMI SR-С3 для старших серий зеркальных камер Canon (1D, 5D) c 3-контактным разъемом. Пульт позволяет осуществлять фокусировку и управлять спуском затвора не касаясь фотокамеры, что предотвращает ее сотрясение и смаз изображения. Пульт поддерживает следующие функции: полунажатие (фокусировка), полное нажатие (спуск затвора), фиксация в нажатом положении (длинная выдержка). Длина кабеля 90 см.
Пульт рекомендуется для всех видов съемки с использованием штатива.
- Питание: от камеры
- Размеры: 100 х 27 х 20 мм
- Вес: 55 г