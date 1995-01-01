Универсальный пульт дистанционного управления для всех зеркальных фотоаппаратов Canon EOS, имеющих соответствующий разъем. Встроенный таймер позволяет настраивать отсрочку спуска, интервал между кадрами, количество кадров и продолжительность экспозиции. Необходимый аксессуар для предметной, пейзажной, макросъемки, автопортретов, цейтраферной съемки (таймлапс). В комплекте 2 кабеля: для камер со входом 2.5 мм и для камер со специальным 3-контактным входом (N3).

Функции:

(DELAY) Задержка / Автоспуск

Так же, как таймер на камере, дистанционный таймер позволяет установить задержку от 1 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд.

(INTVL) Интервал таймера

Интервальный таймер может быть установлен на любой период времени до 99 часов 59 минут 59 секунд. Например, если вы установите его на 10 минут, то таймер будет срабатывать через каждые 10 минут, пока не закончится плёнка или память, или не будет достигнут предел кадров.

(LONG) Продолжительность экспозиции

Эта функция позволяет вам настраивать время экспозиции до 99 часов 59 минут 59 секунд.

(N) Количество кадров

Этот параметр позволяет установить количество кадров, в общей сложности от бесконечности до 399 раз. Например, если вы установите счётчик на 10 кадров, то при фотографировании вы получите только 10 кадров.

♪ — включить/отключить звуковой сигнал,

Спецификация:

Таймер задержки : от 0 с до 99 ч. 59 мин. 59 с. с шагом в одну секунду

Выдержка : от 0 с до 99 ч. 59 мин. 59 с. с шагом в одну секунду

Интервал : от 1 с до 99 ч. 59 мин. 59 с. с шагом в одну секунду

Количество снимков : от 1 до 399, — (неограниченное)

Питание : Две щелочные батареи LR03 тип AAA 1,5 В (в комплект не входят)

Срок службы батареи : около двух месяцев непрерывной съемки с задержкой таймера на 5 минут, время экспозиции 4 мин 56 с, а интервал 5 мин. Использование подсветки может снизить ресурс батарей

Рабочая температура : -20 — +50 ° С

Размеры : примерно 155 х 40 х 18 мм без выступающих частей

Вес : около 105 г за исключением ферритового сердечника

Длина кабеля : около 85 см