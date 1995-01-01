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Аккумулятор Fujimi LP-E5, 950 мАч (FBLP-E5M)

Код товара:УТ-00043422
Артикул:1015

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Аккумуляторная батарея Fujimi FBLP-E5M ёмкостью 950 mAh является более доступным аналогом Canon LP-E5. Она отличается быстрым процессом зарядки и рассчитана на продолжительную работу. Также аккумулятор Fujimi не обладает эффектом памяти и легко восстанавливает работоспособность после глубокого разряда.

Совместимые камеры:

  • Canon EOS 450D (Rebel XSi, Kiss X2)
  • Canon EOS 500D (Rebel T1i, Kiss X3)
  • Canon EOS 1000D (Rebel XS, Kiss F)