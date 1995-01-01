Аккумулятор Fujimi LP-E5, 950 мАч (FBLP-E5M)
Код товара:УТ-00043422
Артикул:1015
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Аккумуляторная батарея Fujimi FBLP-E5M ёмкостью 950 mAh является более доступным аналогом Canon LP-E5. Она отличается быстрым процессом зарядки и рассчитана на продолжительную работу. Также аккумулятор Fujimi не обладает эффектом памяти и легко восстанавливает работоспособность после глубокого разряда.
Совместимые камеры:
- Canon EOS 450D (Rebel XSi, Kiss X2)
- Canon EOS 500D (Rebel T1i, Kiss X3)
- Canon EOS 1000D (Rebel XS, Kiss F)