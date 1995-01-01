Аккумулятор Fujimi LP-E5, 950 мАч (FBLP-E5M)



Код товара: УТ-00043422 Артикул: 1015 Код товара: УТ-00043422 Артикул: 1015 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Аккумуляторная батарея Fujimi FBLP-E5M ёмкостью 950 mAh является более доступным аналогом Canon LP-E5. Она отличается быстрым процессом зарядки и рассчитана на продолжительную работу. Также аккумулятор Fujimi не обладает эффектом памяти и легко восстанавливает работоспособность после глубокого разряда. Совместимые камеры: Canon EOS 450D (Rebel XSi, Kiss X2)

Canon EOS 500D (Rebel T1i, Kiss X3)

Canon EOS 1000D (Rebel XS, Kiss F) Видео Наш обзор

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