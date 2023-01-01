Описание

Аккумуляторная батарея Fujimi FBLP-E5M ёмкостью 950 mAh является аналогом Canon LP-E5. Она отличается быстрым процессом зарядки и рассчитана на продолжительную работу. Также аккумулятор Fujimi не обладает эффектом памяти и легко восстанавливает работоспособность после глубокого разряда. Характеристики: - Совместим с фото камерами Canon использующие в своей работе акб. LP-E5. - Ёмкость 950 Ма*ч. - Напряжение7,4 В.