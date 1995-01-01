Аккумулятор Fujimi LP-E12 (FBLP-E12M)
Код товара:УТ-00036388
Артикул:1019
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBLP-E12M – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E12. Подходит для ряда камер EOS, EOS M и компактных фотоаппаратов PowerShot. Емкость 820 мАч, напряжение 7.4 В.
Совместимые камеры:
- Canon PowerShot SX70 HS
- Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
- Canon EOS 100D