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Аккумулятор Fujimi LP-E12 (FBLP-E12M)

Код товара:УТ-00036388
Артикул:1019

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBLP-E12M – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E12. Подходит для ряда камер EOS, EOS M и компактных фотоаппаратов PowerShot. Емкость 820 мАч, напряжение 7.4 В.

Совместимые камеры:

  • Canon PowerShot SX70 HS
  • Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
  • Canon EOS 100D