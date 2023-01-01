Аккумулятор Fujimi LP-E10, 1100 мАч (FBLP-E10H)
Код товара : УТ-00042219
Артикул : 1018
990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Литий-ионный аккумулятор, аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E10. Подходит к определенным зеркальным цифровым фотоаппаратам Canon. Емкость 1100 мАч, напряжение 7.4 В.